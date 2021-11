Stiri pe aceeasi tema

- Oana Lis se afla internata alaturi de soțul ei, fostul primar al Capitalei Viorel Lis, la Matei Balș! Cei doi au fost infectați cu noul coronavirus, noteaza click.ro. Soții Lis sunt internați in același salon, la Matei Balș. Prima care a fost depistata pozitiv cu noul coronavirus a fost Oana, dupa care…

- Viorel și Oana Lis au fost diagnosticați in urma cu trei zile cu noul coronavirus. Fostul edil al Capitalei și soția sa au fost internați la Spitalul Matei Balș, unde sunt sub observația medicilor. Starea de sanatate a lui Viorel nu este una tocmai buna, deoarece mai are și alte probleme de sanatate.

- Viorel Lis se afla in stare grava, conform spuselor soției sale, Oana. Fostul edil pare ca nu se simte deloc bine, iar partenera lui de viața a facut mai multe declarații. Ce se intampla cu Viorel Lis Viorel și Oana Lis au luat covid-19, insa nu au nicio idee de unde și cum s-a intamplat. […] The post…

- Starea de sanatate a Oanei Lis s-a inrautațit, așa ca a fost nevoita sa se interneze și ea in spital. Vineri seara, soțul ei, Viorel Lis, a fost oprit la Institutul „Matei Balș”, din București. Amandoi sunt infectați cu virusul Sars-Cov-2. Click! a aflat in ce stare se afla cei doi, la acesta ora. Starea…

- Viorel Lis și Oana Lis sunt infectați cu Covid-19. Ambii sunt internați la Institutul „Matei Balș” din Capitala. Reamintim ca Viorel Lis, in varsta de 77 de ani, are și alte probleme de sanatate, printre care diabet, probleme cu tensiunea și semi-pareza.

- Viorel Lis este infectat cu COVID-19 și este in spital. Și soția lui, Oana, a contractat virusul, insa ea se trateaza acasa. Fostul edil al Capitalei, in varsta de 77 de ani, face primele declarații de pe patul de spital.In aceste momente, Viorel Lis se afla internat la Spitalul Matei Balș, dupa ce…

- Starea de sanatate a lui Viorel Lis nu este una foarte buna. Oana Lis a povestit la Antena Stars cu ce dificultați s-a confruntat soțul ei in ultima perioada și motivul pentru care a disparut o perioada din lumea mondena. Iata cum se simte fostul edil acum!

- Viorel Lis nu are o stare de sanatate tocmai buna, iar recent acesta a recunoscut ca nu se mai poate deplasa singur. De altfel, a trecut ceva timp de cand nimeni nu mai știa nimic de fostul primar al Capitalei, iar pandemia l-a determinat sa se izoleze tot mai mult. Marturisiri crunte despre starea…