- Pentru romanii care traiesc pe strazi e aproape imposibil sa respecte recomandarile privind COVID-19. Cei care traiesc din mila oamenilor risca sa nu mai primeasca nimic. Persoanele fara posibilitati primesc o masa calda la Cantina Sociala Grivita.Despre coronavirus si cat e de periculos au…

- Persoanele fara adapost care iși faceau veacul pe strazile din municipiu vor trebui sa respecte de acum alte condiții. In noua situație, cei care au ajuns la Centrul de Cazare Temporara de pe Calea Moldovei nu mai au voie sa plece ziua. „Dupa... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- In contextul situatiei de criza pe care o traversam Primaria municipiului Bistrita aduce la cunostiinta celor interesati ca poate oferi o serie de servicii persoanelor varstnice aflate in dificultate. Prin Serviciul de ingrijire la domiciliu, serviciu acreditat al Directiei de Asistenta Sociala se pot…

- Decizia unui operator din turism care are un complex in localitatea tulceana, Murighiol de a pune spațiul la dispoziția autoritaților pentru a caza persoane aflate in carantina din cauza coronavirusului i-a scos pe localnici in strada. Aceștia se revolta impotrivadeciziei și cred ca pe langa pericolul…

- Autoritațile din Mioveni organizeaza o noua acțiune de donare de sange. ”Pentru a veni in sprijinul persoanelor care au nevoie acuta de sange, dar și pentru a reface rezervele din Banca de Sange a Romaniei, miercuri, 11 martie, la Spitalul Mioveni (Racovița) – corpul vechi, va avea loc o noua acțiune…

- Victor Dragușin: “Toți cei care au avut nevoie au primit asistența sociala sau ajutoare, fiind cetațeni cu drepturi depline ai Alexandriei” in Politic / on 05/03/2020 at 12:50 / – Ce inseamna și cat de cuprinzatoare este noțiunea de asistența sociala la nivelul Primariei Alexandria? –…

- Autoritatile tulcene au amenajat 80 de locuri de cazare pentru persoanele care ar putea avea nevoie de carantina din cauza coronavirusului, mai mult de jumatate dintre acestea fiind intr-o tabara din Babadag, potrivit news.ro.Prefectura Tulcea a transmis, luni, printr-un comunicat de presa, ca…

- Autoritațile din Buzau au identificat 20 de locuri unde ar putea fi izolați și monitorizați buzoienii care intra in contact cu persoane diagnosticate cu coronavirus. Este vorba despre o fosta tabara școlara, aflata la circa 35 de kilometri de municipiului Buzau. Prefectura a dat curs solicitarii Direcției…