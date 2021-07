Intr-o lume in continua dezbinare, in care cei mulți alearga sa-și caștige „supremația” prin lupte mai puțin ortodoxe, regi peste clipe efemere, covasnenii, prin „puterea perfectului simplu”, ne dau o lecție despre unitate in fapta buna. Și nu una oarecare, ci una comuna, la care și-au dat mana atat angajați ai Consiliului județean Covasna, […] Articolul Oamenii generoși se cunosc dupa fapte – Un bust al poetului MIHAI EMINESCU va fi amplasat in județul Covasna apare prima data in Mesagerul de Covasna .