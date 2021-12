Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii fara adapost din Berlin trebuie sa respecte la randul lor restrictiile anti-COVID-19 impuse in domeniul transportului public pentru a putea dormi in gurile de metrou din capitala germana, au informat vineri mai multe companii mass-media locale, citate de EFE. In cazul in care persoanele fara…

- Oamenii strazii din Berlin trebuie sa respecte la randul lor restrictiile anti-COVID-19 impuse in domeniul transportului public pentru a putea dormi in gurile de metrou din capitala germana, au informat vineri mai multe companii mass-media locale, citate de Agerpres . In cazul in care persoanele fara…

- 14 monumente istorice arheologice clasa A fara proprietar in municipiul Constanta Este vorba despre bazilici, amfiteatre, ziduri ale cetatii Tomis, locuinte, cavouri si valuri de piatra pamant Consilierii USR PLUS au cerut Primariei Constanta sa faca demersurile necesare pentru inventarierea acestora…

- Un dialog intre un om al strazii și un anti-vaxxer, la un protest din SUA, a devenit viral. ”De ce oamenii strazii nu au murit din cauza COVID?“, a strigat un anti-vaxxer.Replica unui barbat care doarme pe strazi a fost usturatoare.Protestatara: Vedeți toți acești oameni fara adapost din jur? Sunt…

- Proprietarii de cladiri monument istoric sau aflate intr-un sit istoric din Timișoara beneficiaza, incepand de azi, de asistența in Programul de sprijin financiar pentru creșterea calitații arhitectural-ambientale a cladirilor din zonele prioritare de intervenție din municipiu. Biroul reabilitare cartiere…

- Proprietarii de locuințe din cladirile care pot beneficia de sprijin financiar pentru creșterea calitații arhitectural-ambientale a cladirilor din zonele prioritare de intervenție din municipiu au acum la dispoziție și un birou special, unde pot primi consultanța pentru intocmirea dosarelor. Biroul…

- Municipalitatea a anunțat ca proprietarii de cladiri monument istoric sau aflate intr-un sit istoric din Timișoara beneficiaza, incepand de azi, de asistența. Aceasta se acorda in cadrul Programului de sprijin financiar pentru creșterea calitații arhitectural-ambientale a cladirilor din zonele prioritare…

- Sadoveanu nu se vinde din cauza faptului ca, in 1990, detractorii lui l-au facut tandari, a spus, la emisiunea Interviurile lui Cristoiu, de la Aleph News, Dan Herford, stranepotul scriitorului. Dan Herford, stranepotul scriitorului Mihail Sadoveanu, vorbeste despre batalia dusa in justitie…