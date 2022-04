Stiri pe aceeasi tema

- Pentru batranii din Kiev care au supravietuit Holocaustului lui Hitler si Holodomorului lui Stalin istoria pare sa se repete sub ochii lor, odata cu invadarea Ucrainei de catre Rusia, scrie The Guardian . Anna Bahatelya are 99 de ani si locuieste la periferia capitalei impreuna cu fiica sa. Povestea…

- Negocierile dintre delegatiile rusa si ucraineana de marti de la Istanbul nu au dus la „nimic foarte promitator” si la „niciun progres”, a declarat miercuri Kremlinul, informeaza AFP si Reuters. „Deocamdata, nu putem constata ceva care sa fie foarte promitator sau vreun progres. Este inca mult de lucru”,…

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB, succesorul KGB din fosta Uniune Sovietica) susține ca a arestat 60 de sustinatori ai neonazistilor ucraineni, potrivit Agerpres. De asemenea, serviciul a mai comunicat și faptul ca au fost confiscate arme din 23 de regiuni ale Federatiei Ruse. Grupul respectiv…

- Rusia ar fi dispusa sa accepte aderarea Ucrainei la Uniunea Europeana, insa acest lucru s-ar putea intampla doar daca renunța la NATO și ramane nealiata militar. Afirmațiile ar fi fost facute pentru Financial Times, de catre patru persoane care sunt apropiate discuțiilor dintre cele doua tabere. Moscova…

- Vladimir Putin și-a ascuns familia in Elveția, scrie Page Six . Președintele rus ar avea o relatie secreta cu gimnasta rusa Alina Kabaeva, cu care ar avea si patru copii. Pe toți cinci i-ar fi trimis sa stea in țara cantoanelor pe perioada razboiului. ”In timp ce Putin ia cu asalt Ucraina, atacand…

- Charles Michel, presedintele Consiliului European, a reafirmat opozitia ferma fata de impunerea de catre NATO a unei zone de interdictie aeriana in Ucraina, avertizand ca ar aparea riscul izbucnirii unui razboi mondial. „O astfel de actiune, in circumstantele actuale, ar fi considerata drept o intrare…

- Gari Kasparov, fost campion mondial in șah și implicat in politica din Rusia pana in 2013, cand a plecat in SUA, a analizat situația din Ucraina. Marele Maestru susține ca razboiul din Ucraina va deveni și mai sangeros, pentru ca ”planul inițial” al lui Vladimir Putin, cucerirea rapida a Kievului a…

- Trei oficiali americani au declarat pentru publicația Newsweek ca se așteapta ca, in cateva zile, capitala Ucrainei sa pice in mainile forțelor militare ruse, iar capacitatea de aparare a statului ucrainean sa fie in curand neutralizata. Vorbind sub anonimat, oficialii americani au declarat ca scopul…