- Italienii testeaza condițiile in care se pot redeschide cluburile. Experimente cu mii de oameni vor avea loc in doua discoteci, in interior și exterior. Oamenii vor intra doar cu permisul verde, iar la ieșire vor fi testați anti-COVID, arata Mediafax. Evenimentele pilot se vor organiza in…

- Fortele militare americane si aliatii lor din NATO au demarat marti exercitiul „Defender-Europe 21”. Pana la mijlocul lunii iunie 28.000 de soldati din 26 de state vor exersa pe flancul estic apararea Aliantei, potrivit unui comunicat al Departamentului Apararii din Statele Unite. Exercițiul, cel mai…

- La doi ani dupa ce a inceput sa experimenteze ascunderea like-urilor, Instagram trece la un nou capitol, pe aceeasi tema. De data aceasta, insa, in loc sa o faca discretionar, Instagram muta decizia in curtea utilizatorilor. In cadrul noului test, utilizatorii pot hotari singuri daca vor sau nu sa vada…

- Oamenii de știința au creat un nou instrument online care clasifica virusurile prin potențialul lor de a trece de la animale la oameni și probabilitatea acestora de a provoca noi pandemii, avand in vedere ca cel mai recent patogen descoperit ca a trecut de la animal la om este SARS-CoV-2. Scopul principal…

- Deputatul PNL, Florin Alexandru Alexe: E timpul sa fim solidari cu toți oamenii implicați in lupta cu pandemia. E timpul sa privim spre viitor cu incredere! Ziua mondiala a sanatatii este celebrata, in fiecare an, la 7 aprilie. Scopul marcarii acestei zile este evidentierea temelor de sanatate specifice…

- Hackeri care au legaturi cu Rusia au accesat mii de emailuri ale unor oficiali din cadrul Departamentului de Stat american, inclusiv ale unor functionari responsabili de relatiile cu NATO si cu aliati din Europa, afirma surse din cadrul Congresului SUA citate de site-ul Politico.com preluat de mediafax.…

- Oamenii de afaceri moldoveni care lucreaza in Rusia vor ajuta la implementarea in Moldova a diferitor proiecte sociale, culturale și umanitare. Despre aceasta s-a discutat in cadrul intrevederii Ambasadorului Vladimir Golovatiuc cu Președintele antreprenorilor gagauzi din Federația Rusa, dl Vladimir…

- Libia a ajuns un stat aproape complet esuat, dupa 10 ani de razboi civil. Ce a mai ramas din aceasta tara risca sa fie, pur si simplu, impartit in doua intre Rusia si Turcia, care sunt statele care actioneaza in prezent in regiune din postura jucatorilor dominanti. Scopul final al celor doua tari il…