Oamenii de știință au făcut o descoperire îngrijorătoare: Alergiile alimentare ar putea creşte semnificativ riscul de boli de inimă Raspunsurile alergice la alimentele obisnuite, cum ar fi lactatele si alunele, ar putea fi o cauza importanta si neidentificata pana acum a bolilor de inima, sugereaza o noua cercetare. Acest risc sporit ar putea fi comparabil cu – sau ar putea chiar depasi – riscurile reprezentate de fumat, precum si de diabet si poliartrita reumatoida, raporteaza cercetatorii, potrivit News.ro. Oamenii de stiinta de la Centrul medical al universitatii din Virginia (UVA) au analizat mii de adulti de-a lungul timpului si au descoperit ca persoanele care au produs anticorpi ca raspuns la produsele lactate si… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de știința, uimiți de o noua descoperire: miezul Pamantului se scurge!Un studiu al fluxurilor de lava vechi și solidificate, care au o vechime de 62 de milioane de ani, a dezvaluit niveluri extrem de ridicate de heliu-3 (³He), un izotop rar care este asociat cu interiorul planetei noastre.Examinarea…

- Munca fizica grea creste riscul de a dezvolta dementa, sustin oamenii de stiinta norvegieni de la centrul de cercetare HUNT. Rezultatele muncii lor au fost publicate in revista stiintifica "Science Direct", potrivit Rador Radio Romania.Studiul afirma ca datele privind cetatenii adulti norvegieni…

- O noua meta-analiza a 21 de studii la care au participat peste 2 milioane de persoane analizeaza modul in care insomnia influenteaza riscul de boli de inima. Cercetatorii au comparat datele intre persoanele sanatoase fara insomnie si persoanele cu insomnie. Rezultatele arata ca persoanele cu insomnie…

- Consilierul prezidential Diana Paun considera ca social media are un impact semnificativ asupra sanatatii mintale si bunastarii copiilor si adolescentilor si afirma ca odata ce creste timpul petrecut de minori pe social media, cresc riscurile depresiei si anxietatii. „Observam cu totii expansiunea…

- Inovație in domeniul medicinei. Oamenii de știința britanici au descoperit pastila care distruge celulele canceroase și oprește reproducerea lor. Pastila este eficienta pentru 7 tipuri de cancer: san, prostata, creier, canceul ovarian, cel de col uterin, piele și plamani. Mai mult, aceasta pastila poate…

- Un arbore vazut ultima data in urma cu aproape doua secole si despre care se credea ca a disparut ca specie a fost regasit intr-o zona urbana din nord-estul Braziliei, a anuntat marti o echipa de oameni de stiinta, potrivit AFP.'''Ilex Sapiiformis', care poate atinge o inaltime de opt pana la 12…

- Dupa decenii de speculații și incertitudine, un obiect misterios sub forma de disc, recuperat din largul coastei Floridei in 1980, care anterior a fost considerat a fi un cazan din secolul al XVII-lea, ar putea, in cele din urma, sa fie cu totul altceva.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat miercuri seara ca tara sa isi intensifica "in mod semnificativ" productia de drone, relateaza dpa, potrivit Agerpres. Intr-o interventie video, el a subliniat importanta dronelor in apararea tarii sale impotriva invaziei Rusiei. "Dronele sunt 'ochii'…