Oamenii de afaceri se așteaptă la scumpiri în comerț în următoarele 3 luni (sondaj INS) Potrivit anchetei INS derulate în rândul a peste 8000 de firme (2382 din industrie, 1255 din construcții, circa 2500 din comertul cu amanuntul și aproape 2900 din servicii) , managerii acestora spun ca în urmatoarele luni sunde de așteptat: o creștere moderata a activitații în industria prelucratoare și comerțul cu amanuntul, o rrelativa stabilitate a numarului de salariați în industria prelucratoare și servicii și o creștere a prețurilor în comerțul cu amanuntul și construcții. INS masoara aceste tendințe calculând soldul conjunctural, acesta indicând… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

