Oameni buni, gândiți-vă! „Ipocrizie. Ganditi-va ca 11 zile PNL nu a scos un cuvant impotriva Gabrielei Firea și a lui Marius Budai, ba au fost unii care chiar i-au aparat. Partidul istoric a tacut malc sa nu deranjeze PSD. Ganditi-va ca televiziunile (excepție B1TV) nu au dat vreo informație publicului despre caminele horror din Voluntari in luna februarie. Cinci luni au tacut malc și apoi s-au laudat ca au demis-o pe Firea”, scrie, pe Facebook, jurnalistul Cristian Andrei. The post Oameni buni, gandiți-va! appeared first on Cotidianul RO . Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul și președintele PSD, Marcel Ciolacu, a transmis vineri, 14 iulie, pe Facebook, ca deși Gabriela Firea „nu are nicio legatura directa” cu azilele groazei, demisia acesteia din Guvern a venit dupa „presiunea uriașa” generata in jurul acestui subiect.„Am avut astazi o discuție la Guvern cu doamna…

- Ștefan Godei, patronul azilelor groazei, a fost angajat de Gabriela Firea la cabinetul de senator in perioada ianuarie 2021 – februarie 2023, potrivit unui document oficial consultat de G4Media . Potrivit Digi24 , Ștefan Godei a lucrat și alte firme și instituții conduse din subordinea lui Gabriela…

- Presedintele USR, deputatul Catalin Drula, a transmis ca demisia lui Marius Budai de Ministerul Muncii trebuie sa fie urmata de cea a Gabrielei Firea, care detine portofoliul Familiei, Tineretului si Egalitatii de sanse. “Dupa demisia lui Marius Budai trebuie sa urmeze Gabriela Firea. Fiecare zi de…

- Mobilizare pe retelele de socializare, pentru organizarea unui miting in Piata Victoriei. Protestatarii vor cere demisii din partea ministrilor Muncii si Familiei in urma scandalului privind batranii maltratati in centrele din Voluntari.

- Purtatorul de cuvant al Patriarhiei a declarat, miercuri, la Digi24 ca dupa ce a vorbit pe Facebook despre vinovații de ororile din azilele din Voluntari, Florentin Pandele l-a sunat de mai multe ori și ca nu i-a raspuns la telefon, precizand ca „nu are ce sa vorbeasca cu acesta”.Banescu a declarat…

- Demiterea lui Marius Budai sau a Gabrielei Firea ar fi „un semnal prost pentru activul de partid”, arata jurnalista Liliana Ruse, care a explicat și posibila strategie aleasa de Marcel Ciolacu, premier și lider PSD, in scandalul azilelor groazei. „Ciolacu nu-i va demite pe Firea și Budai. Ar fi un…

- Nu este momentul sa mergem pana la a cere demiteri sau demisii politice, spune la RFI senatorul PSD Lucian Romașcanu, in contextul scandalului legat de batranii maltratați in azile din Ilfov. El considera ca autorul moral in acest caz este statul, in ansamblul sau. Primele demiteri și demisii, in scandalul…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat vineri, 7 iulie, la inceputul ședinței de Guvern, ca a cerut demiterea șefilor ANPIS și AJPIS, a șefilor DGASPC-urilor locale și a președintelui Autoritații Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitați, dupa ce zeci de batrani au fost gasiti in…