Stiri pe aceeasi tema

- Alte doua cazuri de coronavirus au fost confirmate joi dimineața, bilanțul imbolnavirilor cu COVID-19 ajungand in Romania la 49. Cele mai multe cazuri confirmate de coronavirus sunt in București. Anunțul a fost facut de managerul Spitalului Matei Balș, Adrian Streinu Cercel, intr-o intervenție la Digi…

- Doi pacienti diagnosticati cu noul coronavirus si care au fost internati la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara s-au vindecat si vor fi externati. Bilantul infectarilor cu noul coronavirus a ajuns in Romania la 29. Patru cazuri au fost confirmate marti seara. Este vorba despre…

- Doi pacienti care au fost internati la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara s-au vindecat si urmeaza sa fie externati. Este vorba de o fata de 15 ani din Timisoara si un barbat din Hunedoara.

- Autoritațile fac apel pentru identificarea pasagerilor microbuzului cu care a calatorit de la București barbatul de 72 de ani din Galați confirmat cu coronavirus. Bilanțul îmbolnavirilor în România a ajuns la 13, patru cazuri de infectare fiind anunțate sâmbata, când…

- In ultimele ore au fost confirmate oficial doua noi cazuri de infectare cu coronavirus in Romania. Ultimul pacient un barbat din Hunedoara care s-a intors recent din Italia. Astfel, bilantul imbolnavirilor ajunge la noua. Vestea buna este ca, din randul acestor persoane, trei deja s-au vindecat.

- Alți doi pacienți care au fost infectați cu coronavirus au fost declarați vindecați de medici, dupa ce doua teste efectuate la intervale de 24 de ore au avut rezultat negativ. Este vorba de femeia de 38 de ani și barbatul de 48 de ani din Timișoara, care venisera din Italia cu același avion. In acest…

- 38 de persoane sunt in carantina in acest moment in Romania, a declarat Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatatii. El a adaugat ca cei 5 pacienti internati se simt bine. Baiatul de 16 ani, internat ieri, in continuare nu are sintome. 23 de probe se lucreaza azi la Timisoara, contacti ai…

- Un tanar roman care este asistent medical in Germania și care a ingrijit pacienți infestați cu coronavirus acolo s-a prezentat cu simptome ale noului virus la spital in Romania. Barbatul are 25 de ani și a venit in vizita la parinți inca din 7 februarie.Tanarul de 25 de ani a venit acasa in vacanța.…