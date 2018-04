Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Spataru este aproape de a aduce pe lume cel de-al doilea copil al ei. Ea a facut anunțul pe Instagram. Fosta asistenta tv are o fetița de noua ani, Maria Sofia. Vedeta s-a retras din lumina reflectoarelor dupa ce a adus-o pe lume pe fetița. ”andreea_spataruu#deliverybaby #newbaby #babynumber2…

- Azi este ziua de naștere a Magdei Vasiliu. Fosta știrista de la Prima tv a implinit 43 de ani și a petrecut ziua alaturi de soțul ei. Vedeta, care se afla in Italia, a postat mai multe imagini pe contul de socializare. “O zi minunata”, a scris Magda Vasiliu pe contul de socializare, zilele trecute,…

- S-a retras din tenis in 2016 și se pregatește sa aiba primul ei copil. Cehoaica Nicolae Vaidisova, 28 de ani, a facut anunțul pe Instagram. "Suntem in al șaptelea cer sa anunțam ca in vara familia ni se va mari și va dezvaluim primul cadou din trusoul bebelușului", a scris cehoaica in social media.…

- Chef Catalin Scarlatescu a oferit o declarație care a dat naștere speculațiilor ca Gina Pistol ar fi gravida. Declarația lui Scarlatescu a fost facuta in cadrul emisiunii „Rai da’ buni”. „Eu cred ca e fetita” a spus Chef Catalin Scarlatescu, declarația lui ducand pe toata lumea cu gandul ca prezentatoarea…

- Fosta soție a jucatorului de tenis Ilie Nastase, Amalia, a facut un apel disperat la prietenii sai virtuali, dupa ce cațelul familiei s-a pierdut. Amalia Nastase, care a fost casatorita ani buni cu marele campion la tenis Ilie Nastase , este disperata. Vedeta și-a pierdut cațelul și a facut apel la…

- Cum arata silueta lui Kylie Jenner dupa nastere Kylie Jenner a avut una din cele mai discrete sarcini din showbiz. Vedeta a ascuns ca este insarcinata pana in ultimul trimestru de sarcina, a evitat sa isi expuna public sarcina, astfel ca venirea pe lume a fiicei sale a starnit un adevarat taifun media.…