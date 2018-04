O unitate militara din Mangalia angajeaza personal civil. Poate este cineva interesat sau calificat pentru asa ceva

Stiri pe aceeasi tema

- Armata romana angajeaza profesioniști civili! Procesul de recrutare si selectie a rezervistilor voluntari ai Armatei continua in acest an cu o noua etapa. Aceasta a inceput luni cu selectionarea candidatilor care doresc sa se incadreze in functii de ofiteri, maistri militari, subofiteri si soldati-gradati…

- Investitorii francezi de la Piroux Group, care deschid o fabrica de componente auto la Targu Jiu, au nevoie de personal calificat. Posturile sunt dedicate in mare parte celor cu studii medii, iar compania are nevoie de aproximativ 150 de muncitori. Cei care vor sa se angajeze trebuie sa mearga cu CV-urile…

- Peste 3.600 de persoane vor sustine maine proba scrisa a concursului de incadrare directa, din sursa externa si prin reincadrare, pentru ocuparea celor 770 de posturi de politisti si personal contractual, din Politia Romana.Acestea au trecut de probele eliminatorii specifice fiecarui post. La inceputul…

- Luni, 19 februarie 2018, Ministerul Apararii Nationale a lansat in dezbatere publica un proiect de Hotararea Guvernului privind organizarea si desfasurarea in Romania a Reuniunii ministrilor apararii din statele participante la initiativa "Bucuresti 9 ndash; B9", care va avea loc, la Bucuresti, intre…

- Primaria Comunei Dobromir anuleaza si reorganizeaza in data de 15.03.2018 concursul pentru ocuparea functiei publice vacante de: inspector, clasa I, grad professional debutant, in cadrul Compartimentului Stare Civila.Proba scrisa a concursului se organizeaza la sediul din Dobromir, str. Baneasa nr.…

- Primaria Comunei Ciobanu, judetul Constanta, organizeaza la sediul institutiei din str. Eroilor, concurs pentru ocupare a unei functii vacante de consilier personal la Cabinetul Primarului Comunei Ciobanu pe durata determinata, astfel: 1 post de consilier personal la Cabinetul Primarului Comunei Ciobanu.…

- Consiliul Judetean Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector studii superioare, grad profesional principal, in cadrul Serviciului Turism, Promovare Turistica si Coordonarea Centrului de Excelenta in Turism Directia de Turism si Coordonarea Institutiilor…

- Inspectoratul de Politie Judetean Buzau organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale de executie, vacante de:Muncitor calificat I (bucatar) la Serviciul Logistic, Muncitor calificat I (electrician) la Serviciul Logistic, Ingrijitor la Serviciul Logistic,