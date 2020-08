Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost salvata din zona unui ghetar din Elvetia la doua zile si doua nopti dupa ce a cazut in gol, circa zece metri, intr-o crevasa, a anuntat serviciul de salvamont Air Zermatt, scrie Agerpres .

- O femeie a fost salvata din zona unui ghetar din Elvetia la doua zile si doua nopti dupa ce a cazut in gol, circa zece metri, intr-o crevasa, a anuntat serviciul de salvamont Air Zermatt.

- O femeie a fost salvata din zona unui ghetar din Elvetia la doua zile si doua nopti dupa ce a cazut în gol, circa zece metri, într-o crevasa, a anuntat serviciul de salvamont Air Zermatt, citat joi de DPA și Agerpres.Femeia, care are nationalitate rusa dar traieste în Germania,…

- O femeie a fost salvata din zona unui ghetar din Elvetia la doua zile si doua nopti dupa ce a cazut in gol, circa zece metri, intr-o crevasa, a anuntat serviciul de salvamont Air Zermatt, citat joi de DPA. Femeia, care are nationalitate rusa dar traieste in Germania, a fost gasita marti de salvamontistii…

- O femeie a fost salvata din zona unui ghetar din Elvetia la doua zile si doua nopti dupa ce a cazut in gol, circa zece metri, intr-o crevasa, a anuntat serviciul de salvamont Air Zermatt, citat joi de DPA.Femeia, care are nationalitate rusa dar traieste in Germania, a fost gasita marti de…

- Un copil de doi ani a murit aseara, 17 august, dupa ce a cazut de la etajul cinci al unui bloc din sectorul Ciocana al capitalei. Copilul a ramas in grija bunicii, iar totul s-a intamplat intr-un moment, cand femeia intrase in camera de baie.

- O craioveanca povesteste ca a iesit duminica trecuta la plimbare in Parcul „Nicolae Romanescu” si ca dupa cinci minute a sunat la SMURD, pentru ca s-a ales cu o cazatura zdravana intr-una din gropile existente in spatiul verde de langa luciul apa pe care stau lebedele. Femeia spune ca a avut nevoie…

- Un angajat de naționalitatea poloneza a picat in reactorul industrial al unei instalații in timpul unei operațiuni pe care o efectua la un reactor industrial de pe platforma OMV Petrom Petrobrazi (Prahova). A fost salvat miraculos, dupa o intervenție care a durat peste șapte ore, a scris Observatorul…