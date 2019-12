O tradiție păstrată din 1951. În România se produc cele mai multe viori din UE, care ajung în toată lumea O tradiție pastrata din 1951. In Romania se produc cele mai multe viori din UE, care ajung in toata lumea Statele membre ale Uniunii Europene au exportat anul trecut 105.000 viori, in valoare de 23,3 milioane de euro, iar Romania este cel mai mare exportator de viori al UE in restul lumii, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Peste jumătate din acestea (52%, respectiv 55.100 viori) au mers către alte state membre ale UE. Datele reprezintă un declin de 7% al exporturilor totale de viori ale ţărilor membre UE comparativ cu 2013. Cei… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

