Stiri pe aceeasi tema

- Șase persoane acuzate ca au ținut cu forța o femeie de 28 de ani in locuința unui barbat, in comuna Dragalina, județul Calarași, sunt cercetați pentru lipsire de libertate in mod ilegal, dupa ce fosta soacra a tinerei a anunțat Poliția, potrivit MEDIAFAX.Polițiștii din cadrul Serviciului de…

- Un barbat în vârsta de 50 de ani, din municipiul Cluj-Napoca județul Cluj, a plecat de la locuința sa în data de 30 iulie, însa nu s-a mai întors. Daca îl vedeti, nu ezitati sa apelati gratuit 112, pentru a anunta imediat Politia! Politia…

- Un barbat in varsta de 34 de ani a fost retinut de politisti, dupa ce ar fi furat dintr-o locuinta din Sectorul 1 al Capitalei bijuterii si ceasuri in valoare de aproximativ 62.000 de euro. ''Luni, 13 iulie, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au retinut…

- Politia din Canada a arestat joi dimineata un barbat inarmat care patrunsese intr-o zona exclusiva a capitalei Ottawa unde locuieste si premierul Justin Trudeau. Acesta nu se afla acasa in momentul incidentului, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Trudeau si familia sa locuiesc intr-o vila in complexul…

- O femeie a sesizat Poliția municipiului Baia Mare despre faptul ca in spatele unui imobil de pe strada I.L. Caragiale din municipiu, o persoana aflata sub influența bauturilor alcoolice conduce haotic un autoturism. Echipajul de ordine si siguranța publica deplasat la fața locului a depistat autoturismul…

- Trei persoane au murit și mai multe au fost injunghiate sambata seara intr-un parc din orasul Reading, la vest de Londra. Politia a anunțat ca a reținut un barbat din Libia, potrivit BBC.

- Un barbat in varsta de 38 de ani, din municipiul Dej, județul Cluj, a plecat de la locuinta sa la data de 16 iunie și nu s-a mai intors la domiciliu. Daca il vedeti, nu ezitati sa apelati gratuit 112, pentru a anunta imediat Politia! Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 16 iunie,…