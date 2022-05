Stiri pe aceeasi tema

- Dupa doi ani de dializa și așteptare, o femeie, in varsta de 55 de ani, din Roman, a fost operata astazi, 1 mai, de echipa medicala a compartimentului Transplant renal de la Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon” Iași. Romașcana suferea de insuficiența renala secundara pe fondul diabetului. Intervenția a…

- Ziua de 1 mai a fost incarcata pentru colectivul medical al compartimentului de transplant renal de la Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon" din Iasi. In dimineata zilei de duminica, 1 mai 2022, au fost finalizate doua transplanturi renale, in urma prelevarii organelor de la un donator cadaveric din judetul…

- La Iasi, ieri, a avut loc cea de-a patra prelevare de organe, in mai putin de trei saptamani. Dintre acestea, doua au avut loc in ultima saptamana. Recordul este unul remarcabil, dar si mai remarcabil este faptul ca toti pacientii care au beneficiat de transplant au o stare de sanatate favorabila. In…

- Inima si ficatul vor salva doua vieti ale unor copii din Germania Rinichii prelevati de la copilul in varsta de doi ani, aflat in moarte cerebrala, au ajuns la doi copii in varsta de 11 si 17 ani, care vor putea avea sansa la o viata normala in urma transplanturilor. Interventiile au avut loc in Compartimentul…

- Medici de la Spitalul ‘Sf. Spiridon’ din Iasi au transplantat ieri ficatul prelevat de la un pacient aflat in moarte cerebrala, care era internat la Spitalul Judetean Bacau. Coordonatorul Centrului Regional de Transplant Iasi, dr. Raluca Neagu, a declarat ca beneficiarul transplantului hepatic este…

- Mai multe persoane au primit sansa la o viata normala dupa o prelevare de organe care a avut loc ieri-dimineata. Prelevarea a fost realizata la Spitalul Judetean de Urgenta din Bacau, de la un pacient in varsta de 54 de ani care era in moarte cerebrala. Familia acestuia a fost de acord sa fie donate…

- La Spitaul ”Sf. Spiridon” din Iași, in noaptea de sambata spre duminica, o echipa multidisciplinara a efectuat un transplant de ficat de la un pacient in moarte cerebrala internat in Spitalul Județean Bacau. Primitorul este un barbat in varsta de 60 de ani, diagnosticat cu ciroza. ”A fost singura persoana…

- In Compartimentul de Transplant de la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon" a fost efectuat al patrulea transplant renal din acest an. Tatal, in varsta de 42 de ani, a donat un rinichi fiului sau de 17 ani. Baiatul facea dializa de patru ani la Spitalul Clinic de Urgente pentru Copii „Sf. Maria" din Iasi,…