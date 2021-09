Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Scout Society implementeaza proiectul “Speak your mind”, finanțat de Uniunea Europeana prin intermediul programului Erasmus+. Proiectul se desfașoara in parteneriat cu organizații din Cehia (LUBLA), Italia (Vedogiovane Societa Cooperativa Sociale), Polonia (Centrum Wspolpracy Europejskiej…

- Dupa zile si nopti de cautari asidue, Cronco, cioara vorbitoare din Targu Jiu, a fost gasita, informeaza Observatornews . Departe de curtea casei din care a zburat speriata de un zgomot puternic, in urma cu o saptamana. Stapanii au recuperat pasarea tocmai din celalalt capat al orasului, din curtea…

- In aceasta dimineața, liniștea locuitorilor unui cartier din Targu Jiu a fost tulburata de țipetele unor barbați care consumau alcool pe bancile din apropierea blocurilor de locuințe. Polițiștii locali au aplicat opt sancțiuni contravenționale, in conformitate cu prevederile Legii nr. 61 din 1991, pentru…

- Mirabela Dauer a trait adevarate drame in viața ei privata inca de pe vremea comunismului, cand era un superstar in Romania. Problemele continua și in ziua de azi. Totul a pornit de la a doua casnicie, cu Doru Traian Popovici, care cazuse in patima alcoolului.”Dupa doar doua saptamani de la oficializarea…

- Asia Express, podcasturi, emisiuni și cat mai mult vlog, așa ar putea fi descrisa viața profesionala a lui Speak (34 ani) care a trecut de la muzica in mediul online și in fața micilor ecrane. S-a lansat mai intai ca producator muzical acum mai bine de șapte ani și continua sa fie unul dintre cei mai…

- O femeie din Valcea, aflata pe scaunul din dreapta al unui Mercedes de teren, a fost decapitata intr-un accident ce a avut loc vineri seara pe Autostrada A1, București – Pitești. Șoferul, soțul ei, a scapat fara leziuni și fara a fi incarcerat. Potrivit Poliției Argeș, din verificarile preliminare efectuate…

- Drumul Expres Craiova – Targu Jiu este in continuare in faza de dezbatere și selecție a celui mai bun traseu. S-a ajuns in etapa in care din opt variante propuse de catre Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere au fost selectate doua. Documentațiile cu cele doua variante se afla…

- Donatorii de sange, in aceasta saptamana, la Centrul de Transfuzii din Targu-Jiu, primesc 10 kilograme de cireșe. Este oferta facuta de un donator care deține o plantație de pomi fructiferi. Tanarul din județul Gorj a venit cu aceasta oferta dupa ce a vazut numarul tot mai mic al donatorilor de sange.…