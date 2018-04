O tânără din Rusia a fost îmbălsămată de vie. Cum a fost posibil Ekaterina Fedyaeva, o tanara de 27 de ani, a avut parte de o moarte groaznica, dupa ce a fost imbalsamata de vie. S-a intamplat intr-un spital din Rusia. Tanara urma sa fie supusa unei intervenții chirurgicale banale cand, dintr-o eroare medicala, o asistenta i-a pus o perfuzie cu formaldehida in loc de o perfuzie cu soluție salina. Formaldehida este substanța folosita pentru imbalsamarea cadavrelor, substanța care previne descompunerea. Tanara a avut dureri cumplite timp de 48 de ore și a avut mai multe crize de convulsii, iar ulterior a intrat in coma. Medicii… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol: antena3.ro

