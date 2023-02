O tânără din Brașov a fost omorâtă de fostul concubin. Bărbatul, reținut de polițiști O femeie de 36 de ani a fost gasita moarta, duminica, 26 februarie, in locuința sa din Budila, județul Brașov, dupa ce a avut o altercatie cu fostul sau concubin, transmite News.ro. Apelul la 112 a fost dat de fostul partener al femeii, iar politistii ajunsi la fața locului au gasit-o pe aceasta inconstienta, avand leziuni pe corp. „Politistii care s-au deplasat la fata locului au identificat o femeie, in varsta de 36 ani, in stare de inconstienta, cu leziuni pe corp, cu privire la care cadrele medicale, sosite ulterior, au declarat decesul”, a transmis IPJ Brasov. Fostul concubin al femeii, un… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

