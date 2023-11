Stiri pe aceeasi tema

- Un incident a fost sesizat la podul peste Dunare de la Braila. O bucata de gheata care ar fi cazut de pe o macara care se afla pe podul nou peste Dunare ar fi spart parbrizul unei masini care circula in zona, au transmis reprezentantii CNAIR.

- Un sofer de 35 de ani a murit, duminica, pe drumul national DN 65A, pe raza comunei teleormanene Putineiu, dupa ce intr-o curba a parasit partea carosabila si a intrat intr-un copac, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Teleorman.

- In urma unei vijelii, un copac a cazut peste un autoturism, pe DN 13 B, in apropierea localitații Praid, județul Harghita. O persoana este ranita.Un copac a cazut pe un autoturism, pe DN 13 B, in apropierea localitații Praid, informeaza ISU Harghita, potrivit mediafax. Din primele informații,…

- Pompierii nemteni au intervenit sambata, pentru salvarea unui barbat lovit de o piatra, eveniment petrecut intr-o zona greu accesibila din Cheile Bicazului, iar victima era inconstienta. Elicopterul SMURD a preluat victima in stare de inconstienta si a transportat-o la UPU Targu Mures, au mai precizat…

- Un alpinist cu experiența care practica de mai mult timp cațararea pe traseele din Cheile Bicazului a fost grav ranit in urma unei escalade ce a avut loc in zona Piatra Altarului. S-a intamplat pe 30 septembrie, iar din primele date se pare ca o bucata de stanca s-a desprins și a lovit alpinistul in…

- Un cetatean francez s-ar fi aruncat dintr-un autoturism in mers pe autostrada A1, in zona municipiului Arad, dupa ce s-ar fi certat in masina cu iubita sa, aflata la volan. Victima a fost transportata in stare de coma la spital, relateaza Agerpres. Potrivit reprezentantilor Serviciului de Ambulanta…

- O femeie a fost ranita grav, joi, in ciocnirea dintre un TIR si un autoturism. Accidentul a avut loc pe DN 1B, in comuna Valea Calugareasca, conform Agerpres. Conform informatiilor furnizate de Inspectoratul de Politie Judetean Prahova, autoturismul condus de o femeie de 66 de ani a intrat in coliziune…