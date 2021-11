Rebeca era studenta la Facultatea de Psihologie din Cluj, Departamentul de Psihopedagogie Speciala.Tanara de doar 20 de ani a fost gasita fara suflare in apartamentul din Cluj-Napoca unde statea cu chirie. Prima concluzie a medicilor este ca a facut un stop cardio-respirator. Aceasta ar fi suferit și de diabet. Reprezentanții facultații au facut anunțul trist.“Un suflet din familia Psihopedagogiei si un membru voluntar al echipei BSD s-a ridicat la Cer! Iți mulțumim, Rebeca ca am impartașit vise comune și suntem convinși ca vei trai in continuare in fiecare suflet care te-a cunoscut cu adevarat!…