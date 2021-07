Stiri pe aceeasi tema

- Tenismenul moldovean, Radu Albot, a anunțat pe contul sau de Instagram ca parasește cursa Jocurilor Olimpice 2020 de la Tokyo. Potrivit lui, motivul ar fi starea sa de sanatate. El spune ca unele accidentari din trecut ii dau de știre și e nevoit sa faca acest pas, transmite Știri.md. El asigura ca…

- Parcursul Serenei Williams la Wimbledon s-a oprit inca din primul tur. In meciul cu sportiva din Belarus Aliaksandra Sasnovich (100 WTA), la scorul de 3-3, americanca de 39 de ani, locul 8 WTA, a acuzat o accidentare și a fost nevoita sa abandoneze, noteaza Gazeta Sporturilor . La scorul de 3-2 pentru…

- Larisa Iordache a postat un mesaj emoționant pe contul personal de Instagram prin care a anunțat decesul mamei sale. Cu doar o luna de zile înainte de startul Jocurilor Olimpice, gimnasta trece prin momente foarte dificile. "Sufletul sa îti fie linistit, mami! Mereu în…

- Andreea Beatrice Ana (categoria 53 kg) și-a asigurat, vineri seara, prezența la Jocurile Olimpice din aceasta vara, de la Tokyo, dupa ce s-a calificat in finala turneului mondial preolimpic de lupte de la Sofia. Sportiva romana a invins-o in semifinale pe Samantha Leigh Stewart din Canada. In ultimul…

- Andreea Beatrice Ana (53 kg) a invins-o pe sportiva din Canada, in semifinale, dupa un meci de foc, cu scorul 4-2. Pentru Ana Andreea va fi prima participare la o editie a Jocurilor Olimpice! Felicitari antrenorilor Nikolai Stoianov, Adina Popescu si staff-ului Adriana Limona (Medic), Beatrice Oancea…

- Simona Halep nu a depașit complexul semifinalelor de la WTA Stuttgart și a parasit competiția in aceeași faza și in acest an, dupa infrangerea drastica cu Sabalenka. La finalul partidei, Simona a declarat ca adversara ei a jucat aproape perfect și ca nu iși poate reproșa prea multe lucruri. „Nu cred…

- Larisa Iordache, 24 de ani, a acces la Jocurile Olimpice de la Tokyo, Japonia, dupa un concurs cu emoții in calificarile Campionatelor Europene de la Basel, noteaza Gazeta Sporturilor . Sportiva a dezvaluit ca a concurat joi, 21 aprilie, cu o stare „subfebrila”, dar „mi-am indeplinit visul”. La Europenele…