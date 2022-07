Stiri pe aceeasi tema

- Experti de la Kew Gardens, o faimoasa gradina botanica din vestul Londrei, au dezvaluit luni ca au descoperit o noua specie de nufar gigant, prima inregistrata de la mijlocul secolului al XIX-lea, relateaza AFP, citata de Agerpres. Specimene au fost prezente la Kew Gardens timp de 177 de ani si la herbarul…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat ca Occidentul trebuie sa continue sa-i sustina pe ucraineni in contextul in acestia incearca sa-si recupereze teritoriul ocupat de Rusia, afirmand ca ar fi o „catastrofa” daca presedintele rus Vladimitr Putin ar obtine victoria, relateaza sambata dpa. In declaratii…

- Printre minunile naturii se numara și arborele lalea, originar din estul Statelor Unite. Aceasta specie este una dintre cele doar doua din genul Liriodendron. Planta este unul dintre numeroasele genuri din cadrul familiei magnifice a magnoliilor. Cealalta specie, Liriodendron chinense, sau laleaua chinezeasca,…

Oamenii de stiinta au descoperit o noua specie de soparla in sanctuarul istoric de la Machu Picchu, in Peru, potrivit DPA.

- ”Este foarte important, in acest moment, sa se mentina presunea asupra lui Vladimir Putin prim furnizare a si mai multe arme Ucrainei si prin cresterea sanctiunilor” impuse Kremlinului, a subliniat ea la o reuniune G7, la Wangels, in nordul Germaniei. ”Unitatea G7 a fost vitala in timpul crizei, in…

O noua specie de testoasa fosila - ''Dortoka vremiri'' - a fost descoperita pe teritoriul Geoparcului International UNESCO Tara Hategului al Universitatii din Bucuresti.