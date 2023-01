O șoferiță s-a răsturnat în sensul giratoriu din zona fabricii Ford O șoferița s-a rasturnat, in aceata seara, in sensul giratoriu pe strada Henry Ford din Craiova, in zona fabricii Ford. Potrivit politistilor doljeni, o soferița a intrat cu viteza in sensul giratoriu din zona fabricii Ford și s-a rasturnat. Reprezentanții IPJ Dolj au precizat ca tanara care se afla la volan nu a fost ranita și a refuzat sa fie transportata la spital. In schimb, pompierii doljeni au transmis ca șoferul a fost preluat de o ambulanța SMURD. „O persoana conștienta și cooperanta a fost transportata la spital cu o ambulața SMURD”, au precizat reprezentanții ISU Dolj. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, o șoferița s-a rasturnat cu mașina in afara localitații Petrești, comuna Mintiu Gherlii, dupa ce ar fi pierdut controlul volanului și a parasit partea carosabila. La data de 28 ianuarie a.c., in jurul orei 17.20, polițiștii au fost sesizați pentru a interveni la un eveniment rutier produs pe…

- Un eveniment rutier a avut in aceasta seara in judetul Constanta, la Ovidiu.Astfel, potrivit ISU Dobrogea Constanta, un tir incarcat cu fructe s a rasturnat la sensul giratoriu din Ovidiu, unde se urca pe autostrada.Sursa foto cu rol ilustrativ : ZIUA de Constanta ...

- La data de 9 ianuarie 2023, in jurul orei 10,00, polițiștii din Sebeș au intervenit pentru soluționarea unui eveniment rutier produs pe DN 1, intre localitațile Rahau și Cut. Din primele cercetari a rezultat ca o tanara de 22 de ani, din comuna Șpring, in timp ce conducea un autoturism, in direcție…

- Un accident rutier s a produs la sensul giratoriu din localitatea Cumpana, informeaza autoritatile Accidentul s a produs putin dupa miezul noptii, iar la fata locului s au deplasat echipajele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea.Reprezentantii ISU Dobrogea informeaza ca evenimentul rutier…

- Un accident grav s-a produs, duminica seara, pe Drumul Județean 711 A, pe raza localitații Corbii Mari. O mașina s-a rasturnat in afara carosabilului, iar o persoana a fost ranita. Victima a fost transportata la CPU Titu pentru ingrijiri și investigații medicale. „La locul accidentului a fost gasit…

- Brigada Rutiera transmite ca vineri in jurul orei 13.30, a fost sesizata prin apel 112, cu privire la producerea unui accident de circulatie in Pasajul Baneasa. Au fost implicate cinci autovehicule, aflate pe sensul de iesire din Munucipiul Bucuresti. O fetita in varsta de 3 ani care a fost transportata…

- Ieri, 4 decembrie 2022, in jurul orei 09.30, polițiștii din Abrud au intervenit pe DN 74A, pe raza localitații Carpiniș, unde a fost semnalata producerea unui accident rutier. Din primele cercetari, a rezultat ca o femeie de 52 de ani, din Campeni, in timp ce conducea un autoturism, a ieșit in afara…

- ACCIDENT pe DN74A, la Carpiniș: O șoferița s-a rasturnat cu mașina in afara carosabilului. Doua persoane au ajuns la spital Un ACCIDENT rutier a avut loc duminica pe DN74A, la Carpiniș. O șoferița s-a rasturnat cu mașina in afara carosabilului. Doua persoane au ajuns la spital. La data de 04 decembrie…