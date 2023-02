O șoferiță băută a acroșat doi polițiști cu mașina, în Târgu Mureș Femeia a fost oprita de polițiști vineri, 3 februarie, dupa ce a trecut printr-o intersecție pe culoarea roșie și a incercat sa fuga in timp ce autoritațile o verificau cu etilotestul, potrivit G4media. Informația a fost confirmata de surse din ancheta, pentru Libertatea.In timp ce era testata, femeia, care avea avea o alcoolemie de 0,88 mg/l alcool pur in aerul respirat, a demarat in marșarier... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi oameni ai legii din Targu Mureș i-au facut semn șoferiței sa opreasca dupa ce au observat ca a trecut pe culoarea roșie a semaforului. In momentul in care au pus-o sa sufle in etilotest, femeia a demarat in tromba cu o portiera deschisa, acroșandu-i pe cei 2 polițiști, potrivit Realitatea Plus.N-a…

- O femeie a fost oprita de polițiști vineri, 3 februarie, dupa ce a trecut printr-o intersecție pe culoarea roșie și a incercat sa fuga in timp ce autoritațile o verificau cu etilotestul, potrivit G4media.In timp ce era testata, femeia, care avea o alcoolemie de 0,88 mg/l alcool pur in aerul espirat,…

- Cei doi oameni ai legii din Targu Mureș i-au facut semn șoferiței sa opreasca dupa ce au observat ca a trecut pe culoarea roșie a semaforului. In momentul in care au pus-o sa sufle in etilotest, femeia a demarat in tromba cu o portiera deschisa, acroșandu-i pe cei 2 polițiști, potrivit Realitatea Plus.N-a…

- Femeia a fost oprita vineri, 3 februarie, de polițiști dupa ce a traversat o intersecție pe culoare roșie și a incercat sa fuga in timp ce autoritațile o verificau cu etilotestul, in Targu Mureș, potrivit G4media. Informația a fost confirmata de surse din ancheta pentru Libertatea. Potrivit G4media,…

- Agresorul a fost retinut pentru 24 de ore Sursa articolului: Femeie atacata si batuta pe o strada din Targu Mures! Agresorii, un barbat si o femeie, au fost prinsi de politisti Credit autor: L A. Source

- Joi, 29 decembrie, la ora 14.55, polițiștii din Borșa au intervenit la un accident rutier produs pe D.N.18, strada Libertații din oraș. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un autoturism condus de o femeie de 48 de ani din Ucraina a surprins și accidentat cu oglinda laterala dreapta un…

- Polițiști ai Secției 9 Poliție Rurala Breaza au oprit sambata, 12 noiembrie, un autoturism condus de catre o femeie in varsta de 52 de ani, din Targu Mures. Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de presa al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, in urma verificarilor s-a stabilit faptul ca…

- Potrivit IPJ Mureș, marți dupa-amiaza, in jurul orei 14.15, pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 (Poli 2) din Targu Mureș a avut loc un accident rutier. Un autoturism condus de un barbat, de 29 de ani, din Bahnea, a surprins și accidentat o femeie, de 43 de ani, aceasta fiind transportata la spital, in vederea…