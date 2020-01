Stiri pe aceeasi tema

- Femeia nu face intimplator aceasta acuzație, ea este suparata fiindca manerele pompelor de benzina sunt prea mari și ii ranesc mainile. De altfel acesta este motivul pentru care britanica vrea sa-și schimbe mașina cu una electrica. Femeia are 31 de ani și este profesoara. Se numește Melanie…

- O britanica in varsta de 31 de ani a postat pe retelele sociale fotografii prin care a vrut sa arate ca pompele de alimentare din benzinarii sunt proiectate pentru a se potrivi in mainile barbatilor, in timp ce femeile au dificultati, avand mainile mici.

- Prevederea in bugetul national a sumei de 40 de milioane de lei pentru constructia centurii sud de ocolire a Timisoarei a fost anuntata ca o mare victorie de catre primarul liberal al Timisoarei. Principalul sau contracandidat la viitoarele alegeri, USR-istul Dominic Samuel Fritz, spune ca suma e total…

- Accident rutier, vineri seara, in Dobrogostea, comuna Merișani! O mașina a intrat in șanț, intr- o curba, dupa ce soferița, o femeie de 49 de ani din localitate, a parasit partea carosabila pe fondul neadaptarii vitezei la condițiile de drum acoperit cu polei. In urma accidentului, șoferița și 2 pasageri…

- Judecatoarea Florica Roman, de la Curtea de Apel Oradea, presedintele Asociatiei Judecatorilor pentru Apararea Drepturilor Omului (AJADO), reactioneaza la decesul unui cunoscut avocat care a fost cercetat de DNA. Magistratul face un adevarat "rechizitoriu" al derapajelor comise de unii procurori DNA…

- Concertul lui Lewis Capaldi din Edinburgh a fost intrerupt aseara din cauza unei incaierari, la care mai mulți oameni situați la balcon au luat parte. Se pare ca scandalul a pornit dupa ce mai mulți oameni s-au certat din cauza faptului ca unii ar fi stat in picioare in timp ce erau intr-o zona cu...…

- Procurorul general interimar, Bogdan Licu, susține ca angajații IGSU au incalcat legea pentru ca nu au pus la dispoziția procurorilor filmul de la Colectiv. Licu a explicat ca procurorii nu erau obligați sa ceara in mod expres acel film pentru ca legea ii obliga pe cei vizați in cauza sa puna la…