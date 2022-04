Stiri pe aceeasi tema

Ministerul de Externe al Rusiei a acuzat marți Statele Unite ca au condus o operațiune cibernetica masiva care vizeaza zilnic instituțiile statului rus și a declarat ca ii va gasi pe cei responsabili de „agresiunea cibernetica".

Presa rusa anunța anterior ca liderul formatiunii nationaliste Partidul Liberal Democrat din Rusia (PLDR), Vladimir Jirinovski, a decedat astazi, 25 martie. Moartea acestuia a fost anunțata de senatorul Alexander Pronyushkin, intr-o declarație pentru agenția de stat RIA Novosti.

Rusia a deschis marti o ancheta penala in cazul unui celebru jurnalist pentru publicarea de "informatii false" privind actiunile armatei ruse in Ucraina, o acuzatie recent introdusa pasibila de 15 ani de inchisoare, relateaza AFP.

Oficiul ONU pentru Drepturile Omului dispune de ''informatii credibile'' conform carora Rusia a folosit de mai multe ori in timpul invaziei in Ucraina bombe cu submunitii, in timp ce Inaltul comisar al ONU pentru drepturile omului a documentat numeroase atacuri asupra unor tinte civile in Ucraina

Forțele ruse s-au deplasat cu aproximativ trei mile mai aproape de Kiev in ultimele 24 de ore, potrivit unui inalt oficial american din domeniul apararii, dupa ce ofensiva din vestul Ucrainei sugera o noua direcție in razboi.

Rusia a lansat aproximativ 600 de rachete de la inceputul invaziei Ucrainei, la 24 februarie, informeaza CNN, citand un oficial al Departamentului Apararii al SUA.

Meta a confirmat vineri decizia guvernului rus de a bloca accesul la Facebook in Rusia si a deplans faptul ca ''milioane de rusi obisnuiti vor fi in curand privati de informatii de incredere'', a afirmat Nick Clegg, presedinte pentru afaceri globale al grupului american, relateaza AFP.

Serviciul Federal de Securitate (FSB) din Rusia a divulgat informatii care au alertat Ucraina cu privire la un complot de asasinat impotriva presedintelui Volodimir Zelenski, potrivit grupului de hackeri Anonymous.