Cel puțin trei persoane au murit și 12 au fost ranite dupa ce o școala și un internat au fost bombardate noaptea trecuta de forțele ruse, in orașul Novhorod-Siversky, din nordul Ucrainei. Anunțul a fost facut chiar de prima doamna a Ucrainei, Olena Zelenska, care a acuzat Rusia ca poarta "un razboi impotriva copiilor noștri", […]