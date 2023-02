Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Procurorii DNA, insoțiți de lucratorii de la DGA au descins in toate punctele de trecere ale frontierei din Moldova. Practic de la Vama Siret, pana la Galați se desfașoara astfel de controale. Chiar și in R. Moldova, procurorii anti-corupție din aceasta țara fac verificari la punctele lor de…

- MUȘAMALIZARE?… Accident teribil pe trecerea de pietoni la Huși, chiar in fața unei școli. Fiul primarului, Ștefan Ciupilan, a lovit o femeie chiar pe trecerea de pietoni. Aceasta este invațatoare la Școala nr. 2 și se pregatea sa mearga la cursuri, cand bolidul condus de fiul primarului a lovit-o in…

- Limba de pamant formata in mijlocul Dunarii la Galați a fost acoperita de apa. In alți ani, nivelul fluviului creștea mai rapid iar insula disparea inca din toamna. Seceta din acest an a facut ca insula de pe Dunare sa reziste pana aproape de Craciun. Mai mult, in ciuda temperaturilor scazute, avea…

- DISPERARE… Un barbat de 44 de ani, din Barlad, Feraru Auraș, s-a spanzurat astazi, in jurul orei 17.00, intr-un parc din zona Liceului Pedagogic. Barbatul, inițial necunoscut, banuit a fi om al strazii, s-a plimbat un timp prin parc, a stat cu capul pe bordura, iar la un moment dat s-a spanzurat de…

- Incendiul care a distrus o magazie din vecinatatea școlii din localitatea Margineni, județul Bacau, a fost provocat de un scurtcircuit la un panou electric. Focul a cuprins o magazie din vecinatatea unitații școlare și exista riscul sa se extinda la școala, insa reprezentanții ISU Bacau au intervenit…

- PANICA… 795 de elevi au fost evacuați din cladirea Liceului Mihail Kogalniceanu din municipiul Vaslui, dupa ce un apel anonim a anunțat ca exista o bomba in instituția de invațamant. Elevii au ieșit ordonat din clasa, dupa ce directorul Catalin Ignat a pornit sistemul de alarma. Polițiști inarmați au…

- DE ZIUA NAȚIONALA, va prezentam un videoclip emoționant realizat de Școala de Dans „Monique”, din Barlad, cu ocazia sarbatoririi zilei naționale de 1 DECEMBRIE, a Romaniei. „Ne-am bucura ca proiectul nostru sa fie promovat și vazut de intreaga țara, cu ajutorul dumneavoastra, fiind un bun exemplu pentru…