O săptămână de vacanţă gratis pentru turiştii care au fugit de incendiile de pe Insula Rhodos ”Guvernul grec va oferi o saptamana de vacanta gratuit, la Rhodos, in primavara sau toamna viitoare, celor care a trebuit sa-si scurteze vacanta din cauza incendiilor”, a anuntat intr-un interviu acordat postului britanic ITV Kyriakos Mitsotakis. Modalitatile acestei masuri nu au fost inca precizate si nu se stie daca nu doar turistii britanici, ci si din alte tari, vor beneficia. In plina canicula, un incendiu – care a izbucnit la 18 iulie si care a fost atatat pe de rafale puternice de vant – a devastat timp de zece zile aproape 17.700 de hectare in sudul acestei insule turistice de la Marea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

