- Alerta la Suceava, dupa ce trei barbați au fost atacati de urs. Ciobanii s-au dus cu batele sa-l sperie, dupa ce animalul intenționa sa sfașie o vaca. Unul dintre barbați a fost ranit grav, un alt barbat a fost gasit mort, dupa ce fugise in padure sa se ascunda de salbaticiune. In zona, localnicii au…

- Tanara de 20 de ani, Denisa, se afla sambata alaturi de soțul, Raul, ei pe o banca din stația de autobuz in momentul in care un BMW scapat de sub control i-a strivit pur și simplu. Martorii spun ca șoferul mașinii a demarat de la semafor, a pierdut controlul volanului in mai puțin de 50 […] Articolul…

- Medicii din Baia Mare au incercat sa o resusciteze timp de cateva zeci de minute. Din pacate, toate eforturile au fost in zadar. Denisa, a incetat din viața pe patul de spital. Sotul ei, Raul, ranit grav in același accident, a fost transferat la un spital din Cluj, acolo unde a fost supus unei interventii…

- Accident infiorator in apropierea satului Horești din raionul Ialoveni. Un copil a murit, iar alte trei persoane au fost transportate in stare grava la spital, dupa ce un BMW s-a ciocnit cu un Volkswagen T 5.

- Un teribil accident a avut loc in aceasta dimineața in județul Dambovița. Un micorbuz școlar s-a ciocnit violent cu un autoturism, producand moartea a doua persoane și ranirea grava a nu mai puțin de șapte copii.

- Tragedie fara margini in Brașov! Doi copii au murit, dupa ce s-au intoxicat cu insecticid. Un al treilea copil se afla la spital, in stare destul de grava. Parinții celor doi copii decedați inca se afla in stare de șoc. Cei doi minori, in varsta de 7 și 9 ani au baut Tomoxan, o substanța toxica folosita…

