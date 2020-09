Stiri pe aceeasi tema

- Aurora Iacomi este o romanca in varsta de 32 de ani, care lucra in calitate de agent de curațenie in Anglia. Ea a fost condamnata ieri, 23 septembrie, la inchisoare pentru ca a pus detergent in cafeaua șefei sale, din „razbunare”, scrie BBC, citata de Digi24.Aurora Iacomi a susținut in timpul procesului…

- Emna Chargui, o bloggerita din Tunisia, a fost condamnata la 6 luni de inchisoare. Femeia a fost sanctionata pentru distribuirea unei „glume” nepotrivite despre coronavirus si Coran pe Facebook.

- O femeie de naționalitate romana, V.T., in varsta de 51 de ani, a fost condamnata, joi, la trei de inchisoare, in Italia, dupa ce a fost filmata, in ianuarie, in timp ce batea o batrana de 91 de ani, pe care o asista, scrie publicația Brindisi Report.Potrivit sursei citate, femeia risca o condamnare…

