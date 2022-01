Stiri pe aceeasi tema

- O batrana de 73 de ani, din comuna Barbatesti, judetul Gorj, a fost gasita fara suflare in raul Gilort. Femeia, care era disparuta de cateva zile, a fost scoasa din apa de catre angajati ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Gorj

- O romanca a fost gasita moarta in casa ei de langa orasul Cagliari, Sardinia, luni, 13 decembrie, dupa ce familia ramasa in tara nu a putut sa o contacteze timp de 3 zile si a alertat autoritatile. Din primele informatii reiese ca aceasta a fost ucisa, ea fiind gasita in dormitor, cu mai multe rani…

- Crima misterioasa in Italia! O romanca in varsta de 50 de ani a fost gasita fara suflare intr-o locuința din orașul metropolitan Cagliari din Italia. Conform primelor informații, se pare ca femeia ar fi fost injunghiata de mai multe ori. Iata cine a gasit-o pe femeie moarta in casa și ce spun oamenii…

- In acest weekend, un proprietar a unei bucați de teren din zona rurala din Casarano, Italia, a facut o descoperirea macabra. Barbatul a dat peste cadavrul fara haine al unei femei, despre care oamenii legii au stabilit ca este o romanca și aceasta fusese disparuta inca de vara trecuta.

- Cadavrul unei femei a fost gasit in acest weekend in zona rurala din Casarano, de langa orașul Lecce, Italia. Primele indicii, mai exact o brațara cu un nume gravat pe ea, arata ca ar putea fi vorba despre ro...

- Trupul neinsuflețit al unei romance din Ladispoli, care murise de trei zile, a fost descoperit in casa, in timp ce soțul ei, grav bolnav și imobilizat in pat, nu putea chema ajutoare. Femeia, o femeie de...

- O femeie de 65 de ani a fost gasita moarta, vineri, in Masivul Parang, la cateva zile dupa ce familia sa a dat-o disparuta. Ultima oara, familia victimei a reusit sa vorbeasca cu ea pe 28 octombrie, cand aceasta a relatat ca se afla la paraul Stoinicioara. Ulterior, nu a mai putut fi contactata, a informat…

- O tanara romanca, in varsta de 20 de ani, data disparuta de parinți in urma cu cateva zile, in Italia, a fost gasita moarta sub un copac, pe terasamentul din spatele aeroportului din Padova. Trupul fara viața al fetei a fost observat de un barbat, care alerga in zona și care a alertat imediat…