- Coreea de Nord a lansat o racheta balistica intercontinentala, care a cazut in mare, in Zona Economica Exclusiva (ZEE) a Japoniei, a declarat premierul japonez, care a calificat ca fiind „absolut inacceptabil”. Racheta avea o raza de actiune suficienta pentru atinge teritoriul SUA, a menționat ministrul…

- Premierul nipon, Fumio Kishida, a condamnat Coreea de Nord pentru ca a lansat vineri o presupusa racheta balistica intercontinentala care a aterizat in zona economica exclusiva a Japoniei, relateaza The Guardian și CNN . Lansarea a avut loc in jurul orei locale 10.15, din zona Sunan din capitala nord-coreeana…

- Premierul cambodgian Hun Sen a primit in weekend lideri din intreaga lume – intre care presedintele american Joe Biden si premierul japonez Fumio Kishida – in cadrul summitului ASEAN, la Phnom Penh, dupa care a aflat ca are COVID-19, informeaza AFP, citata de News.ro . Fara sa poarte masca, Hun Sen…

- Hun Sen a primit in weekend lideri din intreaga lume – intre care presedintele american Joe Biden si premierul japonez Fumio Kishida – in cadrul summitului ASEAN, la Phnom Penh. Testul efectuat luni seara in Indonezia s-a dovedit pozitiv, a anuntat intr-un mesaj postat pe Facebook liderul cambodgian,…

- Luni, in marja summitului G20 din Indonezia, presedintele Statelor Unite ii va comunica liderului chinez ca este in interesul Beijingului "sa joace un rol constructiv in limitarea celor mai rele tendinte ale Coreei de Nord", a declarat consilierul pentru securitate nationala, Jake Sullivan, la bordul…

- Phenianul a precizat luni, 7 noiembrie, ca lansarile de rachete din ultima perioada au fost simulari ale unor lovituri asupra Coreei de Sud și SUA, in contextul in care cele doua țari au organizat manevre militare comune, considerate de Nord „un exercițiu de razboi periculos”, relateaza Reuters . Saptamana…

- Dupa ce Pyongyang a lansat miercuri o noua racheta balistica, de data aceasta cu raza intermediara de acțiune, survoland Japonia, Statele Unite și Coreea de Sud au reacționat imediat. Ambii parteneri strategici au lansat patru rachete sol-sol. Potrivit Statului Major sud-coreean, armatele sud-coreeana…

- Alerta in Japonia, dupa ce Coreea de Nord a lansat o racheta balistica deasupra țarii. Guvernul nipon a luat masuri de urgența, pentru a se asigura ca civilii sunt in afara pericolului. O lansare de rachete anterioara asupra Japoniei din partea Coreei de Nord a avut loc in 2017.