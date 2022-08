O putere mondială umple visteria lui Putin: Afaceri cu Rusia cât Germania, Italia, Țările de Țos și Turcia la un loc O putere mondiala continua sa-și extinda dependența de energia Rusiei, iar achizițiile sale de produse petroliere, gaze naturale și carbune au crescut cu 75% de la inceputul razboiului declanșat de Putin in Ucraina. Astfel, China a platit din martie și pana in iulie 2022 Moscovei nu mai puțin de 35 de miliarde de dolari, comparativ cu 20 de miliarde de dolari, in aceeașți perioada a anului trecut, potrivit Bloomberg. Aceeași suma de 35 de miliarde de dolari au cheltuit-o Germania (12,7), Italia (8,2), Țarile de Jos (7,2) și Turcia (7,2) pentru importurile de combustibili fosili (țiței,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

