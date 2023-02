Stiri pe aceeasi tema

- CSM București, echipa de handbal feminin unde joaca Cristina Neagu, a invins-o pe Rapid cu 31-24 și s-a calificat in „sferturile” Cupei Romaniei, la capatul unui meci in care cea mai buna handbalista din Romania a fost injurata de fanii giuleșteni, potrivit GSP.ro . Injurata de suporterii rapidiști…

- Sucevenii pot sa-și faca singuri programare online pentru a ajunge la Centrele de Relații cu Publicul Delgaz Grid, distribuitorul de gaze naturale și energie electrica al Grupului E.ON Romania.Clienții au la dispoziție o aplicație prin intermediul careia iși pot face o programare online la Centrele…

- Cu ocazia implinirii a 9 ani de activitate și in scopul creșterii continue a gradului de siguranța in randul cetațenilor, Departamentul pentru Situații de Urgența lanseaza astazi, in forma actualizata, aplicația DSU. Inca din aprilie 2016, Departamentul pentru Situații de Urgența, prin obiectivul sau…

- Presa austriaca: Viena, ipocrita si cinica. Veto-ul pe care Romania si Bulgaria l-au primit din partea Austriei si a Tarilor de Jos este un subiect inca tratat pe larg in presa internationala. Pe de o parte, cu precautie, prin consemnarea declaratiilor, a justificarilor si a reactiilor politice. Pe…

- Clasificarea Ocupațiilor din Romania (COR) ar urma in acest acest an sa se modifice și sa vem incluse alte 13 ocupații, printre care se numara consilierul de cuplu, numerologul sau lucratorul hotelier. Este vorba despre proiectul de Ordin privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din…

- "Atenție sa nu va expire Inspecția Tehnica Periodica (ITP) sau asigurarea la mașina!Odata cu ele, pierdeți și locul de parcare de reședința. In baza unor protocoale incheiate in iunie, cu Registrul Auto Roman (RAR) și Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania, Administrația Comerciala Sector6…

- Romanii care lucreaza in strainatate se intorc acasa de sarbatori au blocat vamile. Timpul de așteptare este de aproximativ o ora. Sambata, cele mai tranzitate puncte de trecerea frontierei sunt Nadlac I și II, dar și Petea. Din cauza cozilor interminabile, Poliția de Frontiera a luat masuri pentru…

- Ministerul Sanatații organizeaza, in perioada 23 octombrie–10 decembrie, vizite in vederea schimbului de experiența pentru 40 de medici și asistente medicale, la Spitalul Clinic de Urgența pentru copii „Maria Sklodowska Curie” din București, Romania. Medicii și asistentele medicale lucreaza in echipe,…