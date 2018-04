Acuzat de sabotaj (!?), intrucat, vezi Doamne, sfaturile lui ii indepartau pe oameni de datoriile fata de statul ateu, parintele a fost retinut si anchetat, dar in lipsa de alte probe a fost eliberat. Intamplarea l-a convins ca in vremuri de restriste, calugarul trebuie sa cate pustia, spre a nu se sminti. S-a sfatuit cu parintele Arsenie Papacioc si au plecat impreuna, pe poteci stiute doar de ei, ajungand in cele din urma pe un (...)