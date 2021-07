O polițistă DGA din București s-a sinucis O polițista DGA din București s-a sinucis noaptea trecuta. Se pare ca aceasta s-a aruncat de la etajul 9 al blocului in care locuia. Politista din Bucuresti a fost gasita fara viata, noaptea trecuta, langa blocul in care locuia, conform Antena3 . Tragedia a avut loc in sectorul 3 al Capitalei. Polițista s-a sinucis acasa. Potrivit unor surse judiciare, aceasta nu era casatorita și nu avea copii. Locuia la etajul 9 intr-un bloc din sectorul 3 al Capitalei și a lasat un bilet de adio. Femeia mai avea puțin timp pana sa iasa la pensie, conform Gandul . Mama polițistei locuiește la Roman și mai avea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

