Stiri pe aceeasi tema

- In dimineața zilei de 8 octombrie a.c., in cadrul unui control efectuat de polițiștii Compartimentului Control Intern, la debutul unei acțiuni desfașurate pe raza de competența a orașului Santana, a fost efectuata o testare cu aparatul alcooltest a polițiștilor care urmau sa intre in serviciu. In urma…

- Rasturnare de situație in cazul polițistului din Vaslui, depistat ca a condus motocicleta drogat: Testele din sange au ieșit negativePolițistul din Vaslui, depistat ca a condus un motor sub influența substanțelor psihoactive, a ieșit negativ la testele facute din sange. "In completarea buletinului…

- Un fost comisar-sef al Politiei Municipului Arad este cercetat disciplinar dupa un scandal in familie. Potrivit presei locale, luni seara, politistul ar fi fost implicat intr-un conflict cu sotia sa, care i-a chemat in ajutor pe tatal si pe fratele sau. Sotia fostului comisar-sef al Politiei Municipului…

- Dupa ce Inspectoratul de Poliție Județean Arad a transmis ca bataia in care a fost implicat comisarul șef Cezar Șerbanica a fost un scandal intre el și soția sa, aceasta din urma a transmis ca intre ea și soțul sau „nu au existat acte de violența”.

- Accident groaznic in Arad. Un barbat tanar a fost decapitat, sambata dupa-amiaza, in timp ce se dadea cu un skijet pe lacul unei balastiere din judetul Arad si ar fi lovit o sarma, iar o tanara aflata pe acelasi vehicul a fost ranita. Accidentul a avut loc pe lacul balastierei din zona localitatii Zabrani.…