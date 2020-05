O podea de mozaic din perioada imperiului roman a fost descoperita sub o vie din nordul Italiei, dupa zeci de ani de cercetari, informeaza BBC, scrie digi24.ro. Imaginile cu mozaicul bine conservat descoperit in comuna Negrar di Valpolicella, aflata in apropiere de Verona, au fost publicate pe Facebook. Potrivit oficialilor, au existat dovezi inca de acum 100 de ani ca in acea zona s-a aflat o vil