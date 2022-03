Stiri pe aceeasi tema

- In urma violențelor declanșate dupa invazia rusa in Ucraina, 109 copii au murit și cel puțin 130 au fost raniți, potrivit unui raport al Procuraturii Generale ucrainene.De la inceputul conflictului, aproape 800 de civili au fost uciși, peste o mie au fost raniți și peste 3 milioane de oameni au fugit…

- 109 carucioare goale au fost puse de activisti si autoritati locale, vineri, in centrul orasului Lvov, pentru a marca numarul mare de copii ucisi in timpul invaziei rusesti in Ucraina. Numarul victimelor in invazia Rusiei in Ucraina este in crestere. In centrul orasului Lvov, activistii si autoritatile…

- In timp ce Vladimir Putin sarbatorea opt ani de la invadarea Crimeei printr-un concert in stil nord-coreean, imagini emoționante au fost surprinse vineri in Liov, unde peste 100 de carucioare goale au fost așezate in centrul orașului in memoria copiilor uciși pana acum in razboiul lui Putin.

- Cel puțin 107 copii au fost uciși și peste 120 au fost raniți de cand Rusia a invadat Ucraina, a declarat Procuratura Generala ucraineana, relateaza BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Razboiul din Ucraina a schimbat total piața imobiliara. Nu se mai cauta case sau apartamente, ci buncare. Firmele de construcții au oferte variate, de la cateva mii de euro, la zeci de mii de euro, pentru buncarele dotate cu inveliș de plumb, stații radio sau surse de apa proprii. Anunțurile de la mica…

- Astazi am intrat in a 12-a zi de razboi intre Rusia și Ucraina. In contextul conflictului ruso-ucrainean, directorul general al CEC Bank, Bogdan Neacșu, vine cu un mesaj important pentru romani.Cum va influența razboiul piața bancara și economia romaneasca? Potrivit șefului CEC Bank, razboiul intre…

- Autoritatile ucrainene au anuntat, miercuri, ca peste 2.000 de civili au fost ucisi pana acum in invazia Rusiei asupra Ucrainei, care a inceput in urma cu aproape o saptamana, relateaza BBC.

- De la inceputul invaziei ruse in Ucraina, in urma cu doua zile, au fost omorați 198 de civili, printre care și doi copii. Totodata, au fost ranite peste 1.100 de persoane dintre care 33 sunt copii, potrivit ministrului ucrainean al Sanatații, Viktor Liash