- Un studiu al Centrului pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC) arata ca un bolnav COVID-19 raspandeste boala la peste jumatate din persoanele cu care locuieste. Anterior, CDC raporta o rata de infectare in interiorul gospodariilor cuprinsa intre 20% si 40%, transmite CNN.O echipa de cercetatori…

- In mijlocul celui de-al doilea val de COVID-19, experții au observat o tendința periculoasa: virusul pare sa se raspandeasca de la tineri la tot mai mulți varstnici. In unele țari, ratele de infectare in randul varstnicilor sunt mai mari ca in primavara, dupa cum arata CNN . Efectele sunt, din pacate,…

- Ziarul Unirea Infecția cu noul COVID-19 se produce cu precadere pe cale aeriana. Noul studiu al specialistilor din SUA Specialistii de la Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC) din SUA au adaugat luni in mod oficial calea aerului pe lista modurilor posibile de raspandire a noului COVID-19,…

- Nou simptom al COVID-19 in randul adultilor! A omorat deja trei oameni Antalya cu avionul din Baia Mare si Cluj! Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor, agentia federala a Departamentului de Sanatate Publica al SUA a identificat un nou simptom in cadrul infecției cu COVID-19. Oferta de nerefuzat: Hotel…

- Centrul de Transfuzie Sanguina Alba are program special pentru donare sange și donare plasma (de la persoanele vindecate de Covid-19) sambata, 26 septembrie. Astfel, centrul va fi deschis intre orele 08:00 – 11:30. „Persoanele sanatoase, cu varsta cuprinsa intre 18 și 60 de ani, care doresc sa intinda…

- Nunta, la care au participat 65 de persoane - incalcand limita oficiala de maximum 50 de persoane - dateaza din 7 august, mai intai cu o ceremonie la o biserica baptista si apoi o receptie la "Big Moose Inn", doua locatii in apropiere de pitorescul orasel Millinocket (4.000 de locuitori). Zece zile…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat vineri ca persoanele cu simptomatologie specifica noului coronavirus care se vor prezenta la vot la alegerile locale vor avea un circuit separat si o cabina „dedicata“, transmite Agerpres. „Persoanele care se vor prezenta (la alegeri – n.r.) si vor avea simptomatologie…

- Comitetul Judeteanpentru Situatii de Urgenta Vaslui a decis sambata sa puna sub carantina Centrul de Abilitare si Reabilitare pentru Persoana Adulta cu Dizabilitati din muncipiul Husi dupa ce la institutie, din cei 65 de angajati, 28 au fost confirmati a fi infectati cu COVID-19.