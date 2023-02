O parte din acoperișul spitalului TBC din Oravița, județul Caraș-Severin, s-a prabușit in urma cu cateva momente. La momentul producerii incidentului, in unitatea sanitara erau peste 150 de pacienți cu TBC și bolnavi cronic. „Pagubele sunt suficient de mari incat sa luam pacienții de aici și sa-i mutam. Ii aducem la spitalul din Oravița, sunt vreo 50 de bolnavi in total. Nu sunt pacienți raniți, dar ii mutam pentru ca actualul edificiu nu mai prezinta siguranța. Pe bolnavii cu TBC ii punem separat, in cladirea unde am avut cazurile de COVID, care este libera, iar cronicii ii punem in spital, pe…