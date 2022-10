O parohie din Constanta, proces pentru un teren din inima orasului. Judecatorii au decis sa repuna dosarul pe rol. Iata motivul

Stiri pe aceeasi tema

- In prezent, reprezentantii lacasului de cult asteapta decizia instantei, Sectia I Civila anuntand ca verdictul va fi pronuntat la data de 3 octombrie 2022. In Hotararea nr. 3689 2021 a Tribunalului Constanta, pronuntata in primul proces deschis de parohie impotriva CNCI, se arata ca la mijlocul se afla…

- Primaria Constanta a inregistrat pe rolul Tribunalului Constanta, Sectia de contencios administrativ si fiscal dosarul nr. 2796 118 2022.Dosarul avea ca obiect anulare act administrativ inchiere nr. 6 04.03.2021 din decizia nr. 15 20.07.2021 a Camerei de Conturi Constanta.Parti in dosar sunt UAT Municipiul…

- Lichidatorul judiciar al societatii Nalba SA organizeaza o licitatie in scopul vanzarii imobilelor propietatea firmei. Licitatia vizeaza un teren intravilan categoria curti constructii in Galati, precum si un teren intravilan arabil in suprafata de 2.897 mp, situat in Constanta, Centura A2, zona "Palas…

- Astazi, 9 septembrie a fost un prim termen in dosarul in care se judeca suspendarea executarii silite ce poate duce la demolarea lacasului de cult de pe bulevardul Tomis Magistratii au decis amanarea cauzeiMagistratii au decis amanarea cauzei in dosarul dosarul 14901 212 2022, ce priveste contestarea…

- Primaria Constanta a inregistrat pe rolul Tribunalului Constanta, Sectia de contencios administrativ si fiscal dosarul nr. 2796 118 2022.Dosarul are ca obiect anulare act administrativ inchiere nr. 6 04.03.2021 din decizia nr. 15 20.07.2021 a Camerei de Conturi Constanta.Parti in dosar sunt UAT Municipiul…

- Tribunalul Constanta a respins, in urma cu scurt timp, cererea de anulare a Regulamentului parcarilor publice din Constanta, formulata de Organizatia Patronala Mamaia Constanta Decizia a fost luata de Sectia de Contencios administrativ si fiscal a Tribunalului Constanta, judecatorii apreciind ca cererea…

- Decizia de conexare a celor doua cauze a fost luata in dosarul 1026 118 2022, cauza in care Mehmetoglu este reclamant si Municipiul Constanta prin Primar este parat, obiectul dosarului fiind "anulare actldquo;. Sectia I Civila a Tribunalului Constanta a decis sa judece impreuna dosarele care privesc…

- In prezent, se asteapta stabilirea primului termen la instanta civila, dupa repartizarea aleatorie a dosarului unui nou complet de judecata. Pe rolul Sectiei I Civile a Tribunalului Constanta a fost inregistrat recent un litigiu in centrul caruia se afla o suprafata de circa 90.000 de metri patrati…