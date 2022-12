O pâine din Austria costă cât o vilă de fiţe în centrul Bucureştiului: 337.186 de euro. Care e explicaţia Un caz amuzant a avut loc in Austria. O tanara care a vrut sa cumpere paine de la o patiserie s-a trezit la casa de marcat ca trebuie sa plateasca o avere. Aleksandra, 25 de ani, a vrut sa cumpere paine cu arpagic dintr-o patiserie din cartierul vienez Brigittenau. Cand a ajuns la casa cu […] The post O paine din Austria costa cat o vila de fite in centrul Bucurestiului: 337.186 de euro. Care e explicatia first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

