O pacientă COVID în stare gravă, transferată la Iași. Capitala nu mai are paturi libere la ATI Situație critica in București. O pacienta infectata cu coronavirus, aflata in stare grava, a fost transferata la Iași pentru a primi tratament de specialitate la ATI, fiindca in Capitala nu mai sunt paturi libere. „In acest moment, ambulanța care preia pacientul se afla pe aeroport și așteapta aterizarea elicopterului SMURD care aduce o pacienta intubata și ventilata mecanic, preluata de la București, pentru internare la ATI, la spitalul CFR din Iași. Vom vedea la momentul aterizarii, cand vom fi informați de colegii de la București, despre ce este vorba. Știm ca in unitațile de primiri urgențe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Un pacient COVID, in stare grava, din București a fost transferat la Iași pentru tratament de specialitate in Terapie Intensiva. In secțiile ATI din Capitala, in continuare nu mai sunt locuri disponibile. In Iași sunt in acest moment 5 paturi libere și 70 de pacienți ingrijiți de medici la ATI.

