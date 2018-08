Stiri pe aceeasi tema

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta a castigat si al doilea meci amical disputat in stagiul din Slovenia, invingand cu 25 24 echipa slovena Gorenje Velenje participanta in Cupa EHF . In prima disputa, formatia constanteana a trecut de 20 15 11 9 cu echipa nationala a Arabiei Saudite,…

- Cornel Rapa schimba echipa in Polonia, la doi ani de cand a ajuns in țara lui Lewandowski. Fostul fundaș al FCSB-ului a semnat azi cu Cracovia Krakov și a fost deja prezentat oficial. Jucatorul a evoluat in ultimele doua sezoane la Pogon Szczecin, unde a fost om de baza, adunand 62 de prezențe in tricoul…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta a reusit, duminica, sa castige primul meci amical sustinut in cantonamentul din Slovenia (Podcetrtek), scor 20-15, impotriva echipei nationale a Arabiei Saudite.Fiind prima partida de verificare dupa vacanta, scorul a contat mai putin pentru antrenorii…

- Formatia masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta a castigat primul meci amical disputat in cantonamentul din Slovenia, 20 15 11 9 cu echipa nationala a Arabiei Saudite.A fost primul joc in care au evoluat si handbalistii transferati in vara. Rezultatul a fost mai putin important. Antrenorul Zvonko…

- Fapt absolut laudabil, conducatorii noii divizionare secunde FC Petrolul Ploiești, ca și staff-ul tehnic al acesteia, au acceptat ca toate adversarele din stagiul de pregatire de la Terme Catez sa fie exclusiv de prim eșalon: FK Tuzla City (Bosnia-Herțegovina), NK Krsko (Slovenia), HNK Gorica, echipa…

- Australianul Nick Kyrgios, 23 de ani, locul 18 ATP, a avut un schimb de replici dur cu franțuzoaica Marion Bartoli. Bartoli, fosta campioana la Wimbledon in 2013, l-a criticat pe Kyrgios pentru comportamentul sau, spunand despre el și despre Gael Monfils ca "Este patetic ce fac. Parca nu se pot maturiza".…

- FC Viitorul a devenit campioana nationala la Juniori U17 sportivi nascuti dupa 1 ianuarie 2001 . Constantenii, antrenati de Constantin Falina si Nicolae Rosca, au disputat, sambata, finala Ligii Elitelor U17 contra lui CSU Craiova, constantenii impunandu se la lovituri de departajare. La finalul celor…

- Steaua București a caștigat al treilea titlu consecutiv la polo, dupa ce a trecut in finala, cu 3-0 la general, de CSM Digi Oradea, Bucureștenii au invins in primele doua intalniri cu 10-7 și 10-3, in bazinul din Ghencea, adjudecandu-și apoi titlul la Oradea, dupa victoria cu 8-4. Steaua a cucerit astfel…