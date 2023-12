O nouă tradiție însuflețește Copenhaga. Sute de bărci luminate, străbat canalele orașului In aceasta perioada a anului, rece și mohorita, canalele navigabile ale capitalei daneze Copenhaga sint pustii. Excepție face o singura zi din an: hramul Sfintei Mucenițe Lucia, care a fost sarbatorit și anul acesta cu fast și cu multa lumina. Potrivit obiceiului, sute de caiace și barci pline de lampi și beculețe au organizat o procesiune pe canalele orașului, in timp ce ocupanții lor cinta Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

