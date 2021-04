O nouă seară de proteste în țară și la București Sute de protestatari s-au adunat din nou sambata dupa amiaza, in Piata Universitatii din Capitala, pentru a-si exprima nemultumirea fata de restrictiile impuse ca masuri pentru prevenirea raspandirii virusului SARS-CoV-2. Unii dintre manifestanti au fluturat steaguri tricolore, in timp ce altii care au afaceri sau locuri de munca in domeniul HoReCa, au adus cu ei tigai si oale. UPDATE 22:55: Protestul din Capitala s-a incheiat. Jandarmii au intervenit, legitimandu-i pe unii dintre manifestanți. UPDATE 21:30: Protestatarii din Capitala au ajuns in fața Palatului Parlamentului. Manifestanții scandeaza:… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

