O nouă parcare de „Bun-Simţ Turistic” pe DN1, la Predeal Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov a finalizat lucrarile de reamenajare a celei de-a doua parcari de pe asa-numitul Traseu de Bun-Simt Turistic de pe DN1. Parcarea „de Bun-Simț Turistic”, este situata la intrarea in orașul Predeal pe direcția de mers București – Brașov. Amenajarea, realizata in parteneriat cu Asociatia Bun-Simt si Atitudine Civica și cu sprijinul unei companii private, a constat in amplasarea unor cosuri de gunoi, care permit colectarea selectiva a deseurilor, si a unu panou de informare legate de comportamentul adecvat in ceea ce priveste curatenia pe drumurile… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

- Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, in județul Brașov sunt șapte persoane cu COVID-19. Incidența este 0,01 in municipiu și județ. LOCALITATEAPOPULAȚIETOTAL POZITIVIINCIDENȚA19.07.2021 – – – -Total65034870,01POIANA MARULUI333520.60DUMBRAVITA522510.19MUNICIPIUL FAGARAS3807310.03MUNICIPIUL…

- Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, Sanpetru, Brasov si Cristian au cele mai mari rate de vaccinare, de 36,36%, 32,55%, respectiv 31,47%. La polul opus, Apata (5,04%), Ungra (3,55%) si Augustin (3,12%) au cele mai mici rate. Cele mai mari rate 1. Sanpetru: 36,36%2. Brasov:…

- Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, in județul Brașov și in municipiu, incidența este 0,02. Sunt pozitivie 12 persoane. LOCALITATEAPOPULAȚIETOTAL POZITIVIINCIDENȚA09.07.2021 – – – -Total650302120.02MOIECIU473510.21BUDILA507710.20BRAN534410.19DUMBRAVITA522910.19HARMAN728210.14MUNICIPIUL…

- Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, incidența cazurilor de COVID-19 este 0,18 in municipiul Brașov și 0,20 in județ. Sunt pozitive 128 de persoane. LOCALITATEAPOPULAȚIETOTAL POZITIVIINCIDENȚA10.06.2021 – – – -Total6501001280.20SOARS221331.36DRAGUS114010.88CRISTIAN633350.79CRIZBAV309220.65MUNICIPIUL…

- Expoziția cuprinde o serie de tablouri cu o perspectiva diferita fața de portretele in stil clasic. O combinație de pictura abstracta cu realism, suprarealism cu impresionism-expresionism, o imbinare intre culoare și energie. Staticul și dinamicul din lucrari sunt intr-o armonie subtila dar in același…

- Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, incidența cazurilor de COVID-19 este 0,78 in municipiul Brașov și 0,70 in județ. Sunt pozitive 454 de persoane. LOCALITATEAPOPULAȚIETOTAL POZITIVIINCIDENȚA22.05.2021 – – – -Total6502314540,70VISTEA238241.68MUNICIPIUL SACELE37351501.34FELDIOARA765391.18ORAS…

- Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, incidența cazurilor de COVID-19 este 1,04 in municipiul Brașov și 0,87 in județ. Sunt pozitive 563 de persoane. LOCALITATEAPOPULAȚIETOTAL POZITIVIINCIDENȚA15.05.2021 – – – -Total6501455630,87FUNDATA73422.72BUNESTI291762.06ORAS GHIMBAV7749141.81RECEA340761.76VISTEA238241.68HARMAN7252111.52BRAN534581.50ORAS…

- Polițiști din cadrul Poliției Stațiunii Rașnov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de “conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”. In fapt, la data de 11 mai 2021, in jurul orei 15.20, polițiștii au oprit in trafic, pentru…